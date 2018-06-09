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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Швеция - Перу
Швеция - Перу: обзор матча 09 июня 2018
Швеция
09.06.2018, суббота, 20:15
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Швеция - Перу
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Швеция
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Стадион:
Френдс Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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