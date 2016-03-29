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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Палестина - Восточный Тимор
Палестина - Восточный Тимор: обзор матча 29 марта 2016
Палестина
29.03.2016, вторник, 17:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа A, 10 тур
7 : 0
Завершен
Восточный Тимор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Палестина - Восточный Тимор
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
2 : 2
24.09.2026
Новая Зеландия
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 6 тур
Мальдивы
2 : 1
31.03.2026
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 5 тур
Восточный Тимор
0 : 5
18.11.2025
Таджикистан
Отбор Кубка Азии, 4 тур
Филиппины
3 : 1
14.10.2025
Восточный Тимор
Отбор Кубка Азии, 3 тур
Восточный Тимор
1 : 4
09.10.2025
Филиппины
Отбор Кубка Азии, 2 тур
Восточный Тимор
1 : 0
10.06.2025
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