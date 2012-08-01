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Расписание матчей
Олимпиада
Сенегал (олимп.) (олимп.) - ОАЭ (олимп.) (олимп.)
Сенегал (олимп.) - ОАЭ (олимп.): обзор матча 01 августа 2012
Сенегал (олимп.)
01.08.2012, среда, 22:45
Олимпиада, группа A, 3 тур
1 : 1
Завершен
ОАЭ (олимп.)
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Сенегал (олимп.) - ОАЭ (олимп.)
Красные карточки
0
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0
0
Матчи команд
Сенегал (олимп.)
Олимпиада, 3 тур
Сенегал (олимп.)
1 : 1
01.08.2012
ОАЭ (олимп.)
ОАЭ (олимп.)
Товарищеские матчи
Спартак
1 : 1
26.06.2014
ОАЭ (олимп.)
Олимпиада, 3 тур
Сенегал (олимп.)
1 : 1
01.08.2012
ОАЭ (олимп.)
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