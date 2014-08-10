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Товарищеские матчи. Клубы
Ньюкасл - Реал Сосьедад
Ньюкасл - Реал Сосьедад: обзор матча 10 августа 2014
Ньюкасл
10.08.2014, воскресенье, 16:30
Товарищеские матчи
1 : 0
Завершен
Реал Сосьедад
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ньюкасл - Реал Сосьедад
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Англия. Премьер-лига, 11 тур
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- : -
21.11.2026
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Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
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0 : 1
02.11.2026
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3 : 1
29.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
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Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ньюкасл
0 : 1
17.10.2026
Астон Вилла
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Испания. Примера, 13 тур
Расинг
- : -
22.11.2026
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Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
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Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Лига Европы, 3 тур
Лиллестрем
0 : 6
22.10.2026
Реал Сосьедад
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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