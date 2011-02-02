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Расписание матчей
Франция. Кубок
Мартиг - ПСЖ
Мартиг - ПСЖ: обзор матча 02 февраля 2011
Мартиг
02.02.2011, среда, 19:00
Франция. Кубок, 1/8 финала
1 : 4
Завершен
ПСЖ
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