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Маркетт - Мюлос: обзор матча 16 января 2010

Маркетт
16.01.2010, суббота, 00:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Мюлос
Матч Статистика Личные встречи
Статистика матча Маркетт - Мюлос
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Маркетт
Франция. Кубок, 1/32 финала
Маркетт
1 : 2
16.01.2010
Мюлос
Мюлос
Франция. Кубок, 1/16 финала
Мюлос
0 : 1
24.01.2010
Генгам
Франция. Кубок, 1/32 финала
Маркетт
1 : 2
16.01.2010
Мюлос
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