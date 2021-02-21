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Расписание матчей
Франция. Кубок
Макон - Сен-Луи Неве
Макон - Сен-Луи Неве: обзор матча 21 февраля 2021
Макон
21.02.2021, воскресенье, 17:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Сен-Луи Неве
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Макон - Сен-Луи Неве
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Макон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Макон
0 : 0
21.02.2021
Сен-Луи Неве
Сен-Луи Неве
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сен-Луи Неве
0 : 2
06.03.2021
Седан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Макон
0 : 0
21.02.2021
Сен-Луи Неве
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