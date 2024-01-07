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Расписание матчей
Франция. Кубок
Луан-Кюисо - Руан
Луан-Кюисо - Руан: обзор матча 07 января 2024
Луан-Кюисо
07.01.2024, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Руан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Луан-Кюисо - Руан
85'
Замена
А. Алли
️️️️
R. Kabongo
Желтая карточка
N. Barthelemy
45'
+1
Начало матча
Статистика матча Луан-Кюисо - Руан
1
Всего ударов по воротам
8
7
Удары в створ
1
3
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Угловые удары
2
6
Нарушения
13
16
Количество передач
331
470
Сейвы
1
1
Точность передач %
78
81
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
4
5
Удары из-за пределов штрафной
4
2
Матчи команд
Луан-Кюисо
Франция. Кубок, 1/32 финала
Луан-Кюисо
0 : 2
07.01.2024
Руан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Луан-Кюисо
0 : 2
07.01.2017
Дижон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Луан-Кюисо
0 : 1
03.01.2009
Труа
Руан
Франция. Третья лига, 14 тур
Руан
- : -
05.12.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 13 тур
Флери
1 : 0
21.11.2026
Руан
Франция. Третья лига, 12 тур
Руан
2 : 0
07.11.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Париж 13
3 : 1
17.10.2026
Руан
Франция. Третья лига, 9 тур
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2 : 0
03.10.2026
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