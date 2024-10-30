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Расписание матчей
Украина. Кубок
Виктория С - ЛНЗ
Виктория С - ЛНЗ: обзор матча 30 октября 2024
Виктория С
30.10.2024, среда, 19:00
Украина. Кубок, 1/8 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 3 : 1
Завершен
ЛНЗ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Виктория С - ЛНЗ
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виктория С
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
0 : 1
29.10.2025
Ингулец
Украина. Кубок, 1/4 финала
Буковина
2 : 1
01.04.2025
Виктория С
Украина. Кубок, 1/8 финала
Виктория С
2 : 2
30.10.2024
ЛНЗ
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Эпицентр
0 : 2
29.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 13 тур
ЛНЗ
1 : 1
23.11.2026
Полесье
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Заря
1 : 2
08.11.2026
ЛНЗ
Украина. Премьер-лига, 11 тур
ЛНЗ
0 : 0
01.11.2026
Харьков
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Левый берег
0 : 0
24.10.2026
ЛНЗ
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