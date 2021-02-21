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Расписание матчей
Франция. Кубок
Обань - Леж-Кап-Ферре
Обань - Леж-Кап-Ферре: обзор матча 21 февраля 2021
Обань
21.02.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 1 : 0
Завершен
Леж-Кап-Ферре
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Обань - Леж-Кап-Ферре
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Обань
Франция. Третья лига, 14 тур
Обань
- : -
05.12.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 13 тур
Канн
0 : 0
21.11.2026
Обань
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Версаль
4 : 0
31.10.2026
Обань
Франция. Третья лига, 10 тур
Обань
0 : 1
17.10.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 9 тур
Ля Рош-сюр-Йон
3 : 1
03.10.2026
Обань
Леж-Кап-Ферре
Франция. Кубок, 1/32 финала
Обань
2 : 2
21.02.2021
Леж-Кап-Ферре
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