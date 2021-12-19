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Расписание матчей
Франция. Кубок
Монтобан - Ля Рош-сюр-Йон
Монтобан - Ля Рош-сюр-Йон: обзор матча 19 декабря 2021
Монтобан
19.12.2021, воскресенье, 20:20
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Ля Рош-сюр-Йон
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Монтобан - Ля Рош-сюр-Йон
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Монтобан
Франция. Кубок, 1/32 финала
Монтобан
1 : 2
19.12.2021
Ля Рош-сюр-Йон
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 14 тур
Руан
- : -
05.12.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Париж 13
0 : 1
07.11.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 11 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 0
31.10.2026
Бур-ан-Бресс
Франция. Третья лига, 10 тур
Кан
2 : 1
15.10.2026
Ля Рош-сюр-Йон
Франция. Третья лига, 9 тур
Ля Рош-сюр-Йон
3 : 1
03.10.2026
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