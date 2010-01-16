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Расписание матчей
Франция. Кубок
Ля Гранд-Мотте - Вийфранш
Ля Гранд-Мотте - Вийфранш: обзор матча 16 января 2010
Ля Гранд-Мотте
16.01.2010, суббота, 17:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 2
Завершен
Вийфранш
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ля Гранд-Мотте - Вийфранш
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ля Гранд-Мотте
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ля Гранд-Мотте
0 : 2
16.01.2010
Вийфранш
Вийфранш
Франция. Кубок, 1/16 финала
Сент-Этьен
2 : 2
03.02.2010
Вийфранш
Франция. Кубок, 1/32 финала
Ля Гранд-Мотте
0 : 2
16.01.2010
Вийфранш
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