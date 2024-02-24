Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Франция. Лига 2
Конкарно - Лаваль
Конкарно - Лаваль: обзор матча 24 февраля 2024
Конкарно
24.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 26 тур
1 : 3
Завершен
Лаваль
85'
П. Ибну Ба
2'
M. Tchokounté
56'
Р. Лабе Ласкари
82'
А. Бобишон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Конкарно - Лаваль
86'
Замена
J. Adeoti
️️️️
S. Sanna
86'
Замена
A. Gonçalves
️️️️
M. Tchokounté
ГОЛ! 1:3!
П. Ибну Ба
Пас отдал
C. Rodrigues
85'
82'
ГОЛ! 0:3!
А. Бобишон
Пас отдал
Ж. Кадиль
Желтая карточка
J. Celestine
80'
Замена
Г. Барес
️️️️
M. Etuin
79'
Замена
R. Sans
️️️️
A. Georgen
78'
78'
Замена
T. Thomas
️️️️
J. Roye
73'
Желтая карточка
А. Черни
Замена
C. Rodrigues
️️️️
I. Matondo
73'
71'
Замена
Ж. Кадиль
️️️️
Р. Лабе Ласкари
71'
Замена
А. Бобишон
️️️️
П. Пажи
Пенальти не реализован!
M. Etuin
66'
64'
Желтая карточка
П. Диав
56'
ГОЛ! 0:2!
Р. Лабе Ласкари
Пас отдал
S. Sanna
Замена
A. Urie
️️️️
Б. Муазан
46'
26'
Желтая карточка
M. Baudry
2'
ГОЛ! 0:1!
M. Tchokounté
Пас отдал
П. Пажи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Конкарно
3
Julien Celestine
ЦЗ
2
Alec Georgen
ЦЗ
4
Guillaume Jannez
(К)
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
17
Maxime Etuin
ЦП
26
Alexandre Philiponeau
ЦП
10
Баптист Муазан
АП
30
Esteban Salles
ЦФ
14
Папе Ибну Ба
ЦФ
7
Кандет Диавара
ЦФ
45
Isaac Matondo
ЦФ
Лаваль
30
Мамаду Самасса
ВР
7
Thibault Vargas
ЦЗ
15
Peter Ouaneh
ЦЗ
23
Папе Диав
ЦЗ
75
Амин Черни
ЦЗ
3
Marvin Baudry
ЦЗ
18
Malik Tchokounté
ЦФ
3
Реми Лабе Ласкари
ЦФ
6
Sam Sanna
ЦФ
4
Jimmy Roye
(К)
ЦФ
7
Пабло Пажи
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Конкарно
1
Maxime Pattier
ВР
9
Clément Rodrigues
ЦП
7
Axel Urie
ЦП
2
Thibault Sinquin
ЦП
3
Romain Sans
ЦФ
15
Габриэль Барес
ЦФ
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Лаваль
1
Maxime Hautbois
ВР
8
Titouan Thomas
ЦП
14
Антонен Бобишон
ЦП
28
Жуниор Кадиль
ПВ
9
Жордан Тель
ЦФ
17
Jordan Adeoti
ЦФ
39
Anthony Gonçalves
ЦФ
4-2-1-4
3
2
4
33
Фоссюрье
17
26
10
Муазан
30
45
7
Диавара
14
Ба
3-2-5
30
Самасса
23
Диав
75
Черни
3
7
15
18
7
Пажи
4
6
3
Лабе Ласкари
45
9
9
45
10
Муазан
7
7
10
Муазан
2
3
3
2
17
15
Барес
15
Барес
17
4
8
8
4
7
Пажи
14
Бобишон
14
Бобишон
7
Пажи
3
Лабе Ласкари
28
Кадиль
28
Кадиль
3
Лабе Ласкари
6
17
17
6
18
39
39
18
Остались в запасе
Конкарно
Лаваль
1
Maxime Pattier
ВР
2
Thibault Sinquin
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
1
Maxime Hautbois
ВР
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Остались в запасе
1
Maxime Pattier
ВР
2
Thibault Sinquin
ЦП
11
Ноа Ндомбаси
ЦФ
Остались в запасе
1
Maxime Hautbois
ВР
9
Жордан Тель
ЦФ
Главный тренер
Оливье Фраполли
Статистика матча Конкарно - Лаваль
1
3
Всего ударов по воротам
9
14
Удары в створ
2
8
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
4
5
Нарушения
17
19
Офсайды
5
3
Количество передач
575
327
Сейвы
5
1
Точность передач %
86
75
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
3
2
Удары из пределов штрафной
5
11
Удары из-за пределов штрафной
4
3
Матчи команд
Конкарно
Франция. Третья лига, 14 тур
Конкарно
- : -
05.12.2026
Ле-Пюи
Франция. Третья лига, 13 тур
Ля Рош-сюр-Йон
2 : 1
21.11.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Руан
2 : 1
31.10.2026
Конкарно
Франция. Третья лига, 10 тур
Конкарно
1 : 1
17.10.2026
Бастия
Франция. Третья лига, 9 тур
Конкарно
2 : 1
03.10.2026
Париж 13
Лаваль
Франция. Лига 2, 14 тур
Анси
- : -
04.12.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Лаваль
1 : 0
30.10.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 10 тур
Нанси
1 : 0
23.10.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 9 тур
Лаваль
3 : 3
16.10.2026
Клермон
Информация о матче
Главный судья:
Faouzi Benchabane, France
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Конкарно
Лаваль
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
«Лион» – «Лаваль»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
Два игрока близки к уходу из «Торпедо»
2025.01.18 11:00
Кубок французской лиги. «Монпелье» обыграл «Лаваль»
2016.10.25 21:37
Кубок французской лиги. «Тур» одолел «Анжер», «Эвиан» уступил «Лавалю» по пенальти
2015.10.27 23:52
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+