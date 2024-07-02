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Расписание матчей
Узбекистан. Кубок
Олимпик-Мобиуз - Хорезм
Олимпик-Мобиуз - Хорезм: обзор матча 02 июля 2024
Олимпик-Мобиуз
02.07.2024, вторник, 18:30
Узбекистан. Кубок, 1/8 финала
1 : 2
Завершен
Хорезм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Олимпик-Мобиуз - Хорезм
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Олимпик-Мобиуз
Узбекистан. Кубок, 1/8 финала
Пахтакор
2 : 1
02.07.2025
Олимпик-Мобиуз
Узбекистан. Кубок, 1/8 финала
Олимпик-Мобиуз
1 : 2
02.07.2024
Хорезм
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 30 тур
Хорезм
- : -
03.12.2026
Насаф
Узбекистан. Суперлига, 29 тур
Коканд 1912
0 : 2
27.11.2026
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 28 тур
Хорезм
0 : 0
21.11.2026
Бухара
Узбекистан. Суперлига, 27 тур
Бунедкор
1 : 2
05.11.2026
Хорезм
Узбекистан. Суперлига, 26 тур
Хорезм
0 : 1
30.10.2026
Пахтакор
Узбекистан. Суперлига, 25 тур
Хорезм
1 : 2
26.10.2026
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