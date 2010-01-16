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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кевийи - Сен-Кантен
Кевийи - Сен-Кантен: обзор матча 16 января 2010
Кевийи
16.01.2010, суббота, 21:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
6 : 0
Завершен
Сен-Кантен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кевийи - Сен-Кантен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
- : -
21.11.2026
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Франция. Третья лига, 12 тур
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0 : 2
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05.01.2019
Метц
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кевийи
6 : 0
16.01.2010
Сен-Кантен
Информация о матче
Стадион:
Робер Диошон
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Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
Головин не сыграет с «Кевийи» в Кубке Франции. У него болит живот
2022.01.01 23:08
13
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