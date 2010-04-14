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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кевийи - ПСЖ
Кевийи - ПСЖ: обзор матча 14 апреля 2010
Кевийи
14.04.2010, среда, 22:45
Франция. Кубок, 1/2 финала
0 : 1
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кевийи - ПСЖ
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0
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Информация о матче
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