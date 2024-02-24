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Расписание матчей
Франция. Лига 2
Кевийи - Париж
Кевийи - Париж: обзор матча 24 февраля 2024
Кевийи
24.02.2024, суббота, 21:00
Франция. Лига 2, 26 тур
0 : 0
Завершен
Париж
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кевийи - Париж
90'
Замена
F. Pannafit
️️️️
И. Кеббаль
Замена
П. Яд
️️️️
Д. Вилль Поа
77'
Замена
Г. Сангаре
️️️️
Н. Кадиу
77'
73'
Замена
Л. Диаби-Фадига
️️️️
Н. Дико
Замена
G. Gbelle
️️️️
К. Кулибали
67'
51'
Желтая карточка
J. Gaudin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кевийи
1
Бенжамин Лерой
ВР
8
Antoine Batisse
ЦЗ
3
Till Cissokho
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
31
Денис Вилль Поа
ЦП
8
Ноа Кадиу
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
44
Бальтасар Пьерре
ЦФ
17
Калифа Кулибали
ЦФ
11
Мамаду Камара
ЦФ
99
Самбу Сумано
ЦФ
Париж
16
Obed Nkambadio
ВР
5
Мамаду Мбоу
ЦЗ
31
Самир Шергуи
ЦЗ
13
Куадио Ив Дабила
ЦЗ
44
Лоан Дусе
ОП
22
Jules Gaudin
ЦП
14
Cyril Mandouki
(К)
ЦП
10
Илан Кеббаль
АП
9
Джозиас Лукембила
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
11
Alimani Gory
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Кевийи
16
Кейн Боннви
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
37
Папа Яд
ЛВ
17
Густаво Сангаре
ОП
14
Garland Gbelle
ЦП
69
Йохан Рош
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Париж
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
37
Florian Pannafit
ЦП
20
J. Lopez
ЦФ
80
Ламин Диаби-Фадига
ЦФ
3-2-5
1
Лерой
8
3
58
Сиссоко
31
Поа
8
Кадиу
44
Пьерре
99
Сумано
11
Камара
17
Кулибали
7
3-1-2-1-3
16
5
Мбоу
31
Шергуи
13
Дабила
44
Дусе
22
14
10
Кеббаль
11
12
Дико
9
Лукембила
8
Кадиу
17
Сангаре
17
Сангаре
8
Кадиу
17
Кулибали
14
14
17
Кулибали
31
Поа
37
Яд
37
Яд
31
Поа
10
Кеббаль
37
37
10
Кеббаль
12
Дико
80
Диаби-Фадига
80
Диаби-Фадига
12
Дико
Остались в запасе
Кевийи
Париж
16
Кейн Боннви
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Остались в запасе
16
Кейн Боннви
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
69
Йохан Рош
ЦФ
41
Alan Do Marcolino
ЦФ
Остались в запасе
1
Реми Риу
ВР
5
Туомас Оллила
ЛЗ
25
Yoan Koré
ЦЗ
33
Dimitri Colau
ЦП
20
J. Lopez
ЦФ
Главный тренер
Жан-Люк Вассё
Статистика матча Кевийи - Париж
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
3
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
3
3
Нарушения
11
10
Офсайды
1
0
Количество передач
372
579
Сейвы
1
3
Точность передач %
79
86
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
6
4
Удары из-за пределов штрафной
6
2
Матчи команд
Кевийи
Франция. Третья лига, 14 тур
Тионвиль Лузитанос
- : -
05.12.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 13 тур
Кевийи
2 : 0
21.11.2026
Валансьен
Франция. Третья лига, 12 тур
Вильфранш
0 : 2
07.11.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 11 тур
Бастия
2 : 0
31.10.2026
Кевийи
Франция. Третья лига, 10 тур
Кевийи
3 : 2
17.10.2026
Орлеан
Франция. Третья лига, 9 тур
Канн
3 : 1
03.10.2026
Кевийи
Париж
Франция. Лига 1, 13 тур
Париж
- : -
05.12.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
1 : 0
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Осер
0 : 1
07.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Главный судья:
Mickael Leleu, France
Стадион:
Stade Robert Diochon, Le Petit-Quevilly
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