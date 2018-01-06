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Расписание матчей
Франция. Кубок
Кане Руссийон - Имфи-Декиз
Кане Руссийон - Имфи-Декиз: обзор матча 06 января 2018
Кане Руссийон
06.01.2018, суббота, 20:00
Франция. Кубок, 1/32 финала
3 : 0
Завершен
Имфи-Декиз
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кане Руссийон - Имфи-Декиз
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кане Руссийон
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кане Руссийон
0 : 1
19.12.2025
Монпелье
Франция. Кубок, 1/4 финала
Кане Руссийон
1 : 2
20.04.2021
Монпелье
Франция. Кубок, 1/8 финала
Кане Руссийон
1 : 0
07.04.2021
Булонь
Франция. Кубок, 1/16 финала
Кане Руссийон
2 : 1
07.03.2021
Марсель
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кане Руссийон
1 : 1
21.02.2021
Стад Пуатьевен
Имфи-Декиз
Франция. Кубок, 1/32 финала
Кане Руссийон
3 : 0
06.01.2018
Имфи-Декиз
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