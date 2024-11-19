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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар - Молдова
Гибралтар - Молдова: обзор матча 19 ноября 2024
Гибралтар
19.11.2024, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Молдова
68'
Л. Уолкер (П)
40'
В. Мудрак
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гибралтар - Молдова
Замена
J. Bartolo
️️️️
Т. Де Барр
90'
+5
90'
+4
Желтая карточка
В. Мудрак
90'
+1
Вторая желтая
D. Danu
Замена
А. Эль-Хмиди
️️️️
Л. Уолкер
88'
87'
Желтая карточка
D. Danu
78'
Замена
Й. Николаеску
️️️️
В. Стина
77'
Желтая карточка
М. Кожокару
Пенальти не реализован!
Л. Уолкер
77'
70'
Замена
D. Danu
️️️️
Н. Моцпан
70'
Замена
️️️️
Т. Лунгу
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Уолкер
68'
67'
Желтая карточка
Т. Лунгу
62'
Замена
Д. Мандриченко
️️️️
В. Постолачи
Замена
Э. Де Харо
️️️️
Г. Торилья
56'
Желтая карточка
К. Ронан
53'
51'
Желтая карточка
В. Стина
40'
ГОЛ! 0:1!
В. Мудрак
Пас отдал
Т. Лунгу
37'
Желтая карточка
Н. Моцпан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Брэдли Банда
ВР
20
Итан Бритто
ЦЗ
6
Бернарду Лопеш
ЦЗ
15
Итан Сантос
ЦЗ
5
Дэн Бент
ОП
8
Киан Ронан
ЦП
8
James Scanlon
ЦП
4
Николас Позо
ЦП
10
Лайам Уолкер
ЦП
22
Грэм Торилья
ЦП
10
Тиджей Де Барр
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Молдова
12
Кристиан Аврам
ВР
18
Юрий Йову
ЦЗ
15
Виктор Мудрак
ЦЗ
18
Андрей Мотоц
ЦЗ
22
Вадим Раца
ПЗ
17
Дан Пушкаш
ЛВ
13
Максим Кожокару
ЦП
8
Теодор Лунгу
ЦП
7
Никита Моцпан
АП
11
Виктор Стина
ПВ
17
Виргилиу Постолачи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Гибралтар
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Аюб Эль-Хмиди
ЛП
18
Эван Де Харо
ОП
12
Лу Эннсли
ЦП
17
Liam Jessop
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
18
Jaiden Bartolo
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
13
Harry Victor
ЦФ
Молдова
1
Николае Чеботари
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
7
Daniel Danu
ЦП
10
Дмитрий Мандриченко
АП
20
Сергей Платика
ЦФ
9
Йон Николаеску
ЦФ
3-1-5-1
1
Банда
20
Бритто
6
Лопеш
15
Сантос
5
Бент
8
4
Позо
10
Уолкер
22
Торилья
8
Ронан
10
Де Барр
4-2-3-1
12
Аврам
22
Раца
15
Мудрак
18
Мотоц
18
Йову
13
Кожокару
8
Лунгу
11
Стина
7
Моцпан
17
Пушкаш
17
Постолачи
10
Уолкер
12
Эль-Хмиди
12
Эль-Хмиди
10
Уолкер
22
Торилья
18
Де Харо
18
Де Харо
22
Торилья
10
Де Барр
18
18
10
Де Барр
7
Моцпан
7
7
7
Моцпан
17
Постолачи
10
Мандриченко
10
Мандриченко
17
Постолачи
11
Стина
9
Николаеску
9
Николаеску
11
Стина
Остались в запасе
Гибралтар
Молдова
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
17
Liam Jessop
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
13
Harry Victor
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
1
Николае Чеботари
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Сергей Клещенко
Остались в запасе
13
Кристиан Лопес
ВР
21
Аймен Муэли
ЛЗ
17
Джейси Оливейро
ЦЗ
2
Итан Джолли
ЦЗ
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
17
Кеван Ронко
ПЗ
12
Лу Эннсли
ЦП
17
Liam Jessop
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
21
Майкл Руис
ЦФ
13
Harry Victor
ЦФ
Остались в запасе
1
Николае Чеботари
ВР
12
Думитру Челядник
ВР
23
Andrii Kozhukhar
ВР
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Хулио Сесар Рибас
Главный тренер
Сергей Клещенко
Статистика матча Гибралтар - Молдова
1
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
6
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Информация о матче
Стадион:
Алгарве
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