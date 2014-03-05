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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия - Лихтенштейн
Грузия - Лихтенштейн: обзор матча 05 марта 2014
Грузия
05.03.2014, среда, 18:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Лихтенштейн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Грузия - Лихтенштейн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
- : -
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Лихтенштейн
Лига наций, 6 тур
Литва
- : -
16.11.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 5 тур
Лихтенштейн
0 : 1
13.11.2026
Азербайджан
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Азербайджан
0 : 0
01.10.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Лига наций, 1 тур
Лихтенштейн
0 : 2
24.09.2026
Литва
Информация о матче
Стадион:
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