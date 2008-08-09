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Расписание матчей
Италия. Кубок
Фолигно - Пергокрема
Фолигно - Пергокрема: обзор матча 09 августа 2008
Фолигно
09.08.2008, суббота, 19:00
Италия. Кубок, 1 раунд
3 : 2
Завершен
Пергокрема
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фолигно - Пергокрема
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Фолигно
Италия. Кубок, 2 раунд
Брешиа
2 : 1
17.08.2008
Фолигно
Италия. Кубок, 1 раунд
Фолигно
3 : 2
09.08.2008
Пергокрема
Пергокрема
Италия. Кубок, 1 раунд
Пергокрема
0 : 1
02.08.2009
Фиглине
Италия. Кубок, 1 раунд
Фолигно
3 : 2
09.08.2008
Пергокрема
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