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Расписание матчей
Украина. Кубок
ФК Харьков - Карпаты
ФК Харьков - Карпаты: обзор матча 15 августа 2009
ФК Харьков
15.08.2009, суббота, 18:00
Датагруп Кубок Украины, 1/16 финала
1 : 5
Завершен
Карпаты
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ФК Харьков - Карпаты
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 34 тур
Арсенал
4 : 1
10.06.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 33 тур
ФК Харьков
0 : 3
05.06.2010
Энергетик
Чемпионат Украины. Первая лига, 32 тур
Десна
3 : 1
29.05.2010
ФК Харьков
Чемпионат Украины. Первая лига, 31 тур
ФК Харьков
1 : 0
24.05.2010
Нива
Чемпионат Украины. Первая лига, 23 тур
Гелиос
0 : 1
07.05.2010
ФК Харьков
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Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
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Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
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0 : 0
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Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
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