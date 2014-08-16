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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Фиорентина - Реал
Фиорентина - Реал: обзор матча 16 августа 2014
Фиорентина
16.08.2014, суббота, 22:45
Товарищеские матчи
2 : 1
Завершен
Реал
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Фиорентина - Реал
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
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Испания. Примера, 11 тур
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01.11.2026
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