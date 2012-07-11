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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Хальмстад - Динамо
Хальмстад - Динамо: обзор матча 11 июля 2012
Хальмстад
11.07.2012, среда, 22:00
Товарищеские матчи
1 : 2
Завершен
Динамо
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Хальмстад - Динамо
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
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Швеция. Аллсвенскан, 29 тур
Броммапойкарна
- : -
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2 : 0
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Швеция. Аллсвенскан, 26 тур
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28.10.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 25 тур
Вестерос
1 : 2
23.10.2026
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Швеция. Аллсвенскан, 24 тур
Хальмстад
0 : 1
18.10.2026
Хаммарбю
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
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Динамо
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Акрон
3 : 1
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Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Стадион:
Орьянс Валль
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