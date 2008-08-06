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Расписание матчей
Украина. Кубок
Энергетик - ИгроСервис
Энергетик - ИгроСервис: обзор матча 06 августа 2008
Энергетик
06.08.2008, среда, 00:00
Кубок Украины
0 : 1
Завершен
ИгроСервис
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Энергетик - ИгроСервис
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Энергетик
Украина. Первая лига, 32 тур
Нива
4 : 1
20.05.2012
Энергетик
Украина. Первая лига, 31 тур
Энергетик
1 : 2
15.05.2012
Николаев
Украина. Первая лига, 30 тур
Звезда К
4 : 1
09.05.2012
Энергетик
Украина. Первая лига, 29 тур
Энергетик
2 : 3
02.05.2012
Арсенал
Украина. Первая лига, 28 тур
Нафтовик-Укрнафта
3 : 0
28.04.2012
Энергетик
ИгроСервис
Кубок Украины, 1/16 финала
ИгроСервис
0 : 2
14.09.2008
Заря
Кубок Украины
Энергетик
0 : 1
06.08.2008
ИгроСервис
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