Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Копа Судамерикана
Дельфин - Реал Томаяпо
Дельфин - Реал Томаяпо: обзор матча 29 мая 2024
Дельфин
29.05.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, группа C, 6 тур
4 : 3
Завершен
Реал Томаяпо
4'
N. Messiniti
22'
J. Manuel Elordi
75'
M. Miño
76'
J. Enrique Angulo
1'
M. Agustín Graneros
11'
M. Noble
32'
J. Rioja
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Дельфин - Реал Томаяпо
87'
Замена
J. Orozco
️️️️
A. Cantillo
84'
Желтая карточка
J. Rioja
81'
Замена
V. Castellón
️️️️
M. Noble
78'
Замена
J. Orellana
️️️️
L. Maygua
78'
Замена
M. Avilés
️️️️
S. Villamíl
ГОЛ! 4:3!
J. Enrique Angulo
Пас отдал
M. Miño
76'
ГОЛ! 3:3!
M. Miño
75'
Замена
M. Miño
️️️️
L. Castro
65'
Замена
J. Cuero
️️️️
M. Reyes
46'
Замена
B. Heras
️️️️
P. Bellolio
46'
Пенальти не реализован!
N. Messiniti
39'
32'
ГОЛ! 2:3!
J. Rioja
Пас отдал
L. Maygua
Замена
J. Enrique Angulo
️️️️
Э. Гаджи
29'
ГОЛ! 2:2!
J. Manuel Elordi
22'
11'
ГОЛ! 1:2!
M. Noble
ГОЛ! 1:1!
N. Messiniti
Пас отдал
Э. Гаджи
4'
1'
ГОЛ! 0:1!
M. Agustín Graneros
Пас отдал
S. Cuiza
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дельфин
1
Pierre Bellolio
ВР
23
Nicolás Goitea
ЦЗ
6
Ignacio Gariglio
ЦЗ
3
Juan Manuel Elordi
ЦЗ
8
Jean Humanante
ЦП
16
Luis Castro
(К)
ЦП
70
Mejia Marcos
ЦП
8
Энцо Гаджи
ПВ
20
Michael Mieles
ЦФ
11
Nicolás Messiniti
ЦФ
55
Maikel Reyes
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Реал Томаяпо
25
Álex Arancibia
ВР
2
J. Rioja
(К)
ЦЗ
28
Santiago Cuiza
ЦЗ
30
Jaime Villamil
ЦЗ
15
Matias Noble
ЦЗ
10
Leandro Maygua
ЦП
29
Miguel Agustín Graneros
ЦП
45
Sergio Villamíl
ЦП
22
Agustin Alcaraz
ЦП
20
Leonardo Justiniano
ЦП
24
Aldair Cantillo
ЦФ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Дельфин
21
Brian Heras
ВР
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
19
Jostin Alman
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
10
Mariano Miño
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
28
Josué Cuero
ЦП
14
Erick Zuniga
ЦП
27
G. Cagua
ЦФ
17
Jose Enrique Angulo
ЦФ
Реал Томаяпо
23
Pedro Galindo
ВР
25
Juan Orellana
ЦЗ
33
Kevin Mamani
ЦЗ
5
Mijaíl Avilés
ЦП
10
Vladimir Castellón
ЦП
9
Jorge Orozco
ЦФ
3-3-1-3
1
23
6
3
8
16
70
8
Гаджи
55
11
20
4-5-1
25
28
30
15
2
10
45
22
20
29
24
1
21
21
1
16
10
10
16
55
28
28
55
8
Гаджи
17
17
8
Гаджи
10
25
25
10
45
5
5
45
15
10
10
15
24
9
9
24
Остались в запасе
Дельфин
Реал Томаяпо
27
G. Cagua
ЦФ
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
19
Jostin Alman
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
14
Erick Zuniga
ЦП
Главный тренер
Гильермо Дуро
23
Pedro Galindo
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Остались в запасе
27
G. Cagua
ЦФ
4
Jefferson Nazareno
ЦЗ
19
Jostin Alman
ЦП
11
Horacio Tijanovich
ЦП
15
Kevin Sambonino
ЦП
14
Erick Zuniga
ЦП
Остались в запасе
23
Pedro Galindo
ВР
33
Kevin Mamani
ЦЗ
Главный тренер
Гильермо Дуро
Главный тренер
Мартин Бриньяни
Статистика матча Дельфин - Реал Томаяпо
1
Всего ударов по воротам
23
12
Удары в створ
9
4
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
5
Нарушения
10
7
Офсайды
0
2
Количество передач
390
296
Сейвы
1
5
Точность передач %
78
66
Удары мимо ворот
11
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
16
6
Удары из-за пределов штрафной
7
6
Матчи команд
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 9 тур
Депортиво
- : -
07.12.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 8 тур
Дельфин
0 : 3
27.11.2026
Оренсе
Эквадор. Лига Про, 7 тур
Манта
2 : 2
22.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 6 тур
Мушук Руна
2 : 1
09.11.2026
Дельфин
Эквадор. Лига Про, 5 тур
Дельфин
3 : 1
31.10.2026
Депортиво
Эквадор. Лига Про, 4 тур
Оренсе
4 : 0
24.10.2026
Дельфин
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 27 тур
Академия дель Баломпе
1 : 0
28.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 5
21.11.2026
Насьональ Потоси
Боливия. Примера, 25 тур
Индепендьенте Петролеро
0 : 2
07.11.2026
Реал Томаяпо
Боливия. Примера, 24 тур
Реал Томаяпо
1 : 2
03.11.2026
Блуминг
Боливия. Примера, 23 тур
Аврора
1 : 0
26.10.2026
Реал Томаяпо
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Ordonez, Peru
Стадион:
Estadio Jocay, Manta
Новости команд
Все
Дельфин
Реал Томаяпо
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+