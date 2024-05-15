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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте
Дефенса и Хустисия - Индепендьенте: обзор матча 15 мая 2024
Дефенса и Хустисия
15.05.2024, среда, 03:00
Копа Судамерикана, группа A, 5 тур
1 : 1
Завершен
Индепендьенте
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дефенса и Хустисия - Индепендьенте
79'
Желтая карточка
Д. Фори
61'
Замена
Б. Перласа
️️️️
J. Vásquez
52'
Желтая карточка
Л. Орехуэла
Начало матча
Статистика матча Дефенса и Хустисия - Индепендьенте
2
Всего ударов по воротам
17
6
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
57
43
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
10
0
Нарушения
17
10
Офсайды
1
0
Количество передач
447
351
Сейвы
1
6
Точность передач %
80
76
Удары мимо ворот
9
3
Блокированные удары
2
1
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
11
1
Матчи команд
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 1/8 финала
Дефенса и Хустисия
0 : 1
21.11.2026
Барракас Сентраль
Аргентина. Примера, 16 тур
Бока Хуниорс
1 : 0
07.11.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 15 тур
Дефенса и Хустисия
1 : 1
03.11.2026
Индепендьенте
Аргентина. Примера, 14 тур
Тальерес де Кордоба
1 : 2
24.10.2026
Дефенса и Хустисия
Аргентина. Примера, 13 тур
Дефенса и Хустисия
0 : 1
17.10.2026
Институто
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 3 тур
Индепендьенте
- : -
30.11.2026
Онсе Кальдас
Колумбия. Примера А, 2 тур
Атлетико Насьональ
3 : 1
26.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 1 тур
Индепендьенте
1 : 0
21.11.2026
Санта-Фе
Колумбия. Примера А, 19 тур
Агилас Дорадас
0 : 1
14.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 18 тур
Форталеза
0 : 3
07.11.2026
Индепендьенте
Колумбия. Примера А, 17 тур
Индепендьенте
2 : 1
02.11.2026
Альянца
Информация о матче
Главный судья:
Braulio Da Silva Machado, Brazil
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Дефенса и Хустисия
Индепендьенте
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2022.12.21 18:48
Фанаты «Атлетико Насьональ» устроили массовую драку с мачете. «Спартак» сыграет с колумбийским клубом зимой
2019.09.11 13:21
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