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Расписание матчей
Таджикистан. Высшая лига
ЦСКА Дш - Куктош
ЦСКА Дш - Куктош: обзор матча 04 октября 2024
ЦСКА Дш
04.10.2024, пятница, 13:30
Таджикистан. Высшая лига, 17 тур
5 : 0
Завершен
Куктош
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ЦСКА Дш - Куктош
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Парвоз Бободжон Гафуров
2 : 2
26.11.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
ЦСКА Дш
3 : 1
06.11.2026
Сардор
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
ЦСКА Дш
0 : 1
01.11.2026
Истиклол
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Регар-ТадАЗ
1 : 1
29.10.2026
ЦСКА Дш
Таджикистан. Высшая лига, 15 тур
Баркчи
0 : 0
16.10.2026
ЦСКА Дш
Куктош
Таджикистан. Высшая лига, 22 тур
Худжанд
6 : 0
10.11.2024
Куктош
Таджикистан. Высшая лига, 21 тур
Куктош
2 : 3
03.11.2024
Эсхата
Таджикистан. Высшая лига, 20 тур
Куктош
0 : 1
26.10.2024
Хатлон
Таджикистан. Высшая лига, 19 тур
Истаравшан
2 : 0
22.10.2024
Куктош
Таджикистан. Высшая лига, 18 тур
Куктош
0 : 5
15.10.2024
Равшан
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