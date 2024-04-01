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Расписание матчей
Англия. Вторая лига
Крю Александра - Форест Грин
Крю Александра - Форест Грин: обзор матча 01 апреля 2024
Крю Александра
01.04.2024, понедельник, 17:00
Англия. Вторая лига, 42 тур
0 : 3
Завершен
Форест Грин
13'
Д. Гэррик
26'
Д. Гэррик
28'
J. Robson
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Крю Александра - Форест Грин
90'
+8
Замена
H. Bunker
️️️️
E. Osadebe
90'
+8
Замена
J. Maddox
️️️️
Ч. МакКэн
90'
+5
Замена
Ф. Дабо
️️️️
К. Доидж
87'
Желтая карточка
К. Джонс
Замена
️️️️
Ч. Кирк
77'
Желтая карточка
Р. Адебизи
76'
Желтая карточка
Ч. Кирк
75'
65'
Замена
Т. Омотойе
️️️️
Д. Гэррик
64'
Замена
К. Джонс
️️️️
K. McAllister
52'
Желтая карточка
E. Osadebe
Замена
А. Роу
️️️️
C. Long
46'
43'
Желтая карточка
Р. Иннис
Желтая карточка
Э. Невитт
43'
Замена
L. Leigh
️️️️
Д. Остерфилд
35'
Замена
Р. Куни
️️️️
Э. Тернс
34'
28'
ГОЛ! 0:3!
J. Robson
Пас отдал
Ч. МакКэн
26'
ГОЛ! 0:2!
Д. Гэррик
13'
ГОЛ! 0:1!
Д. Гэррик
Пас отдал
К. Доидж
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крю Александра
1
Том Бут
ВР
3
Рио Адебизи
ЛЗ
2
Льюис Биллингтон
ЦЗ
5
Мики Деметриу
ЦЗ
4
Эд Тернс
ЦЗ
25
Чарли Кирк
ЛВ
17
Matus Holicek
ЦП
4
Джош Остерфилд
ЦП
10
Шайлоу Трейси
ПВ
9
Christopher Long
(К)
ЦФ
20
Эллиот Невитт
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
Форест Грин
21
Vicente Reyes
ВР
2
Доминик Томпсон
ЛЗ
36
Ричард Кио
ЦЗ
5
Райан Иннис
ЦЗ
8
Чарли МакКэн
ОП
6
Emmanuel Osadebe
ЦП
22
Джордон Гэррик
ПВ
27
Кристиан Доидж
ЦФ
7
Kyle McAllister
ЦФ
3
Jamie Robson
ЦФ
15
Jordan Moore-Taylor
(К)
ЦФ
Главный тренер
Трой Дини
Крю Александра
1
Харви Дэвис
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
2
Райан Куни
ПЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
11
Аарон Роу
ЦП
8
Lewis Leigh
ЦФ
18
Max Woodcock
ЦФ
Форест Грин
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
25
Фанкати Дабо
ПЗ
16
Harvey Bunker
ЦП
28
Каллум Джонс
ЦП
18
Jacob Maddox
ЦФ
14
Тайриз Омотойе
ЦФ
4-2-2-2
1
Бут
3
Адебизи
5
Деметриу
4
Тернс
2
Биллингтон
17
4
Остерфилд
25
Кирк
10
Трейси
20
Невитт
9
3-1-1-1-4
21
36
Кио
5
Иннис
2
Томпсон
8
МакКэн
6
22
Гэррик
15
3
7
27
Доидж
4
Тернс
2
Куни
2
Куни
4
Тернс
9
11
Роу
11
Роу
9
4
Остерфилд
8
8
4
Остерфилд
27
Доидж
25
Дабо
25
Дабо
27
Доидж
6
16
16
6
7
28
Джонс
28
Джонс
7
8
МакКэн
18
18
8
МакКэн
22
Гэррик
14
Омотойе
14
Омотойе
22
Гэррик
Остались в запасе
Крю Александра
Форест Грин
1
Харви Дэвис
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
18
Max Woodcock
ЦФ
Главный тренер
Ли Белл
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
Главный тренер
Трой Дини
Остались в запасе
1
Харви Дэвис
ВР
4
Zac Williams
ЦЗ
20
Калум Агиус
ЛВ
18
Max Woodcock
ЦФ
Остались в запасе
20
Jamie Searle
ВР
3
Dominic Bernard
ЦЗ
Главный тренер
Ли Белл
Главный тренер
Трой Дини
Статистика матча Крю Александра - Форест Грин
3
3
Всего ударов по воротам
22
9
Удары в створ
5
6
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Угловые удары
8
2
Нарушения
11
9
Офсайды
0
2
Количество передач
549
231
Сейвы
2
5
Точность передач %
82
51
Удары мимо ворот
12
3
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
11
7
Удары из-за пределов штрафной
11
2
Матчи команд
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гиллинхэм
3 : 3
21.11.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 15 тур
Крю Александра
2 : 2
14.11.2026
Ньюпорт Каунти
Англия. Вторая лига, 14 тур
Крю Александра
1 : 1
31.10.2026
Барнет
Англия. Вторая лига, 13 тур
Честерфилд
5 : 1
24.10.2026
Крю Александра
Англия. Вторая лига, 12 тур
Эксетер Сити
2 : 0
20.10.2026
Крю Александра
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 20 тур
Форест Грин
- : -
28.11.2026
Тамуорт
Англия. Национальная лига, 19 тур
Форест Грин
0 : 2
24.11.2026
Саутенд Юнайтед
Англия. Национальная лига, 18 тур
Йовил
3 : 2
21.11.2026
Форест Грин
Англия. Национальная лига, 16 тур
Форест Грин
2 : 2
31.10.2026
Хэрроджейт
Англия. Национальная лига, 15 тур
Форест Грин
2 : 0
28.10.2026
Истли
Англия. Национальная лига, 13 тур
Форест Грин
2 : 4
10.10.2026
Хартлпул Юнайтед
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Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
3
Первая и вторая лиги в Англии завершены досрочно
2020.06.09 21:24
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2020.06.09 21:24
Бывший футбольный тренер признан виновным в 50 случаях домогательств к детям
2018.02.19 19:43
2
Экс-тренер детской команды «Крю Александры» признался в домогательствах до подростков
2018.01.08 21:18
2
Женщина впервые возглавила профессиональный английский клуб
2023.07.05 09:37
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