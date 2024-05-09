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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Спортиво Лукеньо - Кокимбо Унидо
Спортиво Лукеньо - Кокимбо Унидо: обзор матча 09 мая 2024
Спортиво Лукеньо
09.05.2024, четверг, 01:00
Копа Судамерикана, группа H, 4 тур
0 : 0
Завершен
Кокимбо Унидо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортиво Лукеньо - Кокимбо Унидо
90'
+4
Замена
N. Johansen
️️️️
A. Chávez
90'
+1
Замена
A. Camargo
️️️️
B. Chandia
84'
Замена
S. Cabrera
️️️️
C. Barrera
Замена
R. D. Rios
️️️️
J. Mendoza
81'
Замена
L. Barrios
️️️️
A. Alvarez
81'
Замена
S. Fretes
️️️️
N. Mana
81'
51'
Желтая карточка
D. Glaby
47'
Желтая карточка
L. Cabral
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Спортиво Лукеньо - Кокимбо Унидо
2
Всего ударов по воротам
4
7
Удары в створ
0
1
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
13
13
Офсайды
3
1
Количество передач
375
267
Сейвы
1
0
Точность передач %
75
66
Удары мимо ворот
3
4
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
3
5
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
28.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Лукеньо
1 : 2
28.11.2026
Олимпия
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Лукеньо
3 : 0
10.11.2026
2 де Майо
Парагвай. Примера, 18 тур
Рубио Нью
0 : 5
06.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 17 тур
Спортиво Лукеньо
0 : 3
01.11.2026
Насьональ
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 29 тур
Кокимбо Унидо
- : -
29.11.2026
Депортес Лимаче
Чили. Примера, 28 тур
Кокимбо Унидо
2 : 1
21.11.2026
Эвертон Винья-дель-Мар
Чили. Примера, 27 тур
Аудакс Итальяно
0 : 1
08.11.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 26 тур
Кокимбо Унидо
1 : 0
31.10.2026
Унион Ла Калера
Чили. Примера, 25 тур
Ньюбленсе
2 : 1
25.10.2026
Кокимбо Унидо
Чили. Примера, 24 тур
Кокимбо Унидо
5 : 2
11.10.2026
Коло-Коло
Информация о матче
Главный судья:
Yender Herrera, Venezuela
Стадион:
Estadio Feliciano Caceres, Luque
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Экс-спартаковец возглавил парагвайский клуб
2025.10.09 16:27
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