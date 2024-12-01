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Расписание матчей
Южная Корея. Кей-лига
Тэгу -
Тэгу - : обзор матча 01 декабря 2024
Тэгу
01.12.2024, воскресенье, 08:00
Южная Корея. Кей-лига, Переходные матчи
0 : 0
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Матчи команд
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 38 тур
Тэгу
2 : 2
30.11.2025
Аньянг
Южная Корея. Кей-лига, 37 тур
Чеджу
1 : 1
23.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 36 тур
Тэгу
1 : 0
08.11.2025
Кванджу
Южная Корея. Кей-лига, 35 тур
Сувон
1 : 1
02.11.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, 34 тур
Ульсан Хендэ
1 : 1
26.10.2025
Тэгу
Южная Корея. Кей-лига, Переходные матчи
Тэгу
0 : 0
01.12.2024
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Рэшфорд забил дебютный гол за «Барселону»
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