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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Уолсолл - Челси
Уолсолл - Челси: обзор матча 23 сентября 2015
Уолсолл
23.09.2015, среда, 21:45
Англия. Кубок Лиги, 1/16 финала
1 : 4
Завершен
Челси
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Уолсолл - Челси
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