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Расписание матчей
Боливия. Примера
Роял Пари - Сан-Антонио Було-Було
Роял Пари - Сан-Антонио Було-Було: обзор матча 19 октября 2024
Роял Пари
19.10.2024, суббота, 02:00
Боливия. Примера, 18 тур
1 : 0
Завершен
Сан-Антонио Було-Було
77'
M. Alves
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Роял Пари - Сан-Антонио Було-Було
Замена
A. Zurita Torrico
️️️️
S. Gil
90'
+3
86'
Желтая карточка
J. Rodríguez
Замена
S. Justiniano
️️️️
M. Alves
83'
Желтая карточка
E. Mineiro
82'
82'
Замена
D. Torrico
️️️️
E. Rivera
ГОЛ! 1:0!
M. Alves
Пас отдал
T. Moriceau
77'
Желтая карточка
M. Alves
73'
73'
Желтая карточка
G. Mendoza
Замена
B. Ubah
️️️️
A. Moreno
67'
61'
Замена
J. Rodríguez
️️️️
N. Acará
Желтая карточка
A. Moreno
58'
46'
Замена
A. Fernandez
️️️️
I. Huayhuata
45'
+4
Желтая карточка
L. Justiniano
33'
Желтая карточка
G. Olguin
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Роял Пари
13
Diego Méndez
ВР
97
Sergio Gil
ЦЗ
3
Lazaro Crecencio
ЦЗ
29
Tobías Moriceau
ЦЗ
23
Yosimar Quiñónes
ЦП
8
Andrés Moreno
ЦП
77
Thiago
(К)
ЦП
12
Alexis Ribera
ЦП
28
Schneider Pena
ЦФ
77
Emerson Mineiro
ЦФ
9
Matheus Alves
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Сан-Антонио Було-Було
31
Jose Peñarrieta
ВР
25
Huberth Sánchez
ЦЗ
20
G. Olguin
ЦЗ
3
J. Alaca
ЦЗ
23
Ivan Huayhuata
ЦЗ
20
Leonardo Justiniano
ЦП
77
Arthur
ЦП
22
E. Rivera
(К)
ЦП
99
Daniel Passira
ЦФ
50
Neto Acará
ЦФ
34
G. Mendoza
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Роял Пари
55
Ithamar Hurtado
ВР
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
14
Ricardo Cadima
ЦЗ
32
Alexander Zurita Torrico
ЦЗ
6
Daniel Flores
ЦП
20
Celin Padilla
ЦП
28
Leonardo Velasco
ЦП
18
Sergio Justiniano
ЦП
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
10
Bruno Silva
ЦФ
20
Dioggo Isita
ЦФ
91
Bismark Ubah
ЦФ
Сан-Антонио Було-Було
12
J. Vera
ВР
13
L. Montenegro
ЦЗ
21
P. Meza
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
18
D. Torrico
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
11
Adriel Fernandez
ЦП
28
José Rodríguez
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
3-4-3
13
97
3
29
23
77
12
8
9
77
28
4-3-3
31
20
3
23
25
20
77
22
34
50
99
97
32
32
97
9
18
18
9
8
91
91
8
22
18
18
22
23
11
11
23
50
28
28
50
Остались в запасе
Роял Пари
Сан-Антонио Було-Було
55
Ithamar Hurtado
ВР
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
14
Ricardo Cadima
ЦЗ
6
Daniel Flores
ЦП
20
Celin Padilla
ЦП
28
Leonardo Velasco
ЦП
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
10
Bruno Silva
ЦФ
20
Dioggo Isita
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
12
J. Vera
ВР
13
L. Montenegro
ЦЗ
21
P. Meza
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Остались в запасе
55
Ithamar Hurtado
ВР
4
Manuel Bonilla
ЦЗ
14
Ricardo Cadima
ЦЗ
6
Daniel Flores
ЦП
20
Celin Padilla
ЦП
28
Leonardo Velasco
ЦП
11
José Jáquez Jr.
ЦФ
10
Bruno Silva
ЦФ
20
Dioggo Isita
ЦФ
Остались в запасе
12
J. Vera
ВР
13
L. Montenegro
ЦЗ
21
P. Meza
ЦЗ
14
Jeferson Virreira Cossio
ЦЗ
7
J. Mena
ЦП
8
M. Castellon
ЦП
27
Cristian Montero Justiniano
ЦП
20
Sebastián Viveros
ЦФ
35
Javier Vargas
ЦФ
Главный тренер
Давид де ла Торре
Главный тренер
Тиаго Лейтао
Статистика матча Роял Пари - Сан-Антонио Було-Було
3
4
Всего ударов по воротам
4
5
Удары в створ
1
0
Владение мячом %
58
42
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Угловые удары
1
0
Нарушения
9
12
Количество передач
172
127
Сейвы
0
1
Точность передач %
81
64
Удары мимо ворот
2
3
Блокированные удары
1
2
Удары из пределов штрафной
2
1
Удары из-за пределов штрафной
2
4
Матчи команд
Роял Пари
Боливия. Примера, 30 тур
Роял Пари
3 : 1
19.12.2024
Сан-Хосе Оруро
Боливия. Примера, 29 тур
Гуабира
0 : 0
18.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 28 тур
Роял Пари
1 : 2
14.12.2024
Стронгест
Боливия. Примера, 27 тур
Аврора
0 : 3
12.12.2024
Роял Пари
Боливия. Примера, 26 тур
Реал Томаяпо
1 : 0
08.12.2024
Роял Пари
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 27 тур
Блуминг
- : -
30.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 26 тур
Сан-Антонио Було-Було
0 : 3
23.11.2026
Олвейс Реди
Боливия. Примера, 25 тур
Гуабира
5 : 1
08.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 24 тур
Академия дель Баломпе
2 : 3
01.11.2026
Сан-Антонио Було-Було
Боливия. Примера, 23 тур
Сан-Антонио Було-Було
2 : 1
25.10.2026
Реал Потоси
Боливия. Примера, 22 тур
Университарио де Винто
2 : 1
18.10.2026
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