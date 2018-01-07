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Расписание матчей
Франция. Кубок
Флери - Бисхайм
Флери - Бисхайм: обзор матча 07 января 2018
Флери
07.01.2018, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Бисхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Флери - Бисхайм
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Флери
Франция. Третья лига, 13 тур
Флери
- : -
21.11.2026
Руан
Франция. Третья лига, 12 тур
Конкарно
2 : 0
07.11.2026
Флери
Франция. Третья лига, 11 тур
Флери
1 : 1
31.10.2026
Париж 13
Франция. Третья лига, 10 тур
Бур-ан-Бресс
0 : 1
17.10.2026
Флери
Франция. Третья лига, 9 тур
Флери
3 : 2
03.10.2026
Кан
Франция. Третья лига, 8 тур
Флери
1 : 2
26.09.2026
Обань
Бисхайм
Франция. Кубок, 1/32 финала
Бисхайм
0 : 3
20.12.2025
Метц
Франция. Кубок, 1/64 финала
Бисхайм
2 : 1
29.11.2025
Ред Стар
Франция. Кубок, 1/16 финала
Бисхайм
2 : 2
24.01.2018
Гренобль
Франция. Кубок, 1/32 финала
Флери
0 : 1
07.01.2018
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