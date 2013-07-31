Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Бавария - Сан-Паулу
Бавария - Сан-Паулу: обзор матча 31 июля 2013
Бавария
31.07.2013, среда, 22:30
Audi Cup, 1/2 финала
2 : 0
Завершен
Сан-Паулу
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Бавария - Сан-Паулу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
- : -
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 30 тур
Сан-Паулу
0 : 0
11.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Новости команд
Все
Бавария
Сан-Паулу
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Мбаппе ведет в сборной Франции прореаловскую пропаганду
Вчера, 19:17
Нойер расстался с женой после рождения второго ребенка
Вчера, 11:22
5
Топ-10 лучших футболистов мира по версии ESPN
Вчера, 10:20
3
Модрич поздравил Кейна с рекордом сборной Англии необычным подарком
13 ноября
2
Кейн установил исторический рекорд сборной Англии, державшийся более 30 лет
12 ноября
4
Серия A Бразилии: шансы «Баии» и «Сан-Паулу» на победу в матче 33-го тура
28 октября
Бразильский клуб должен «Зениту» 6,5 миллиона
24 октября
3
Серия A: шансы «Мирасола» и «Сан-Паулу» на победу в матче 32-го тура
23 октября
«Сан-Паулу» – «Васко да Гама»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
«Крузейро» – «Сан-Паулу»: классика на «Минейрао» – вернет ли «Крузейро» уверенность в борьбе за 4 место
7 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+