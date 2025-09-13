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Нива Долбизно - Барановичи: обзор матча 13 сентября 2025

Нива Долбизно
13.09.2025, суббота, 16:30
Беларусь. Первая лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
Барановичи
Матч Статистика Личные встречи Таблица Коэффициенты
Статистика матча Нива Долбизно - Барановичи
1
2
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
1
0
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21.06.2026
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14.06.2026
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