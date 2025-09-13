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Расписание матчей
Беларусь. Первая лига
Нива Долбизно - Барановичи
Нива Долбизно - Барановичи: обзор матча 13 сентября 2025
Нива Долбизно
13.09.2025, суббота, 16:30
Беларусь. Первая лига, 24 тур
0 : 2
Завершен
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