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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Звезда
Балтика - Звезда: обзор матча 08 сентября 2008
Балтика
08.09.2008, понедельник, 18:00
Россия. Первый дивизион, 32 тур
2 : 0
Завершен
Звезда
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Балтика - Звезда
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0
0
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0
0
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Звезда
Россия. Первый дивизион, 44 тур
Звезда
0 : 3
06.11.2008
Спортакадемклуб
Россия. Первый дивизион, 43 тур
Звезда
0 : 3
03.11.2008
Анжи
Россия. Первый дивизион, 42 тур
Машук-КМВ
3 : 0
27.10.2008
Звезда
Россия. Первый дивизион, 41 тур
Алания
3 : 0
24.10.2008
Звезда
Россия. Первый дивизион, 40 тур
Звезда
0 : 4
17.10.2008
КАМАЗ
Информация о матче
Стадион:
Ростех Арена
Посещаемость:
2500 из 35015 зрителей (7%)
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Балтика
Звезда
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
15:16
6
Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
Вчера, 19:47
1
Евсеев – после победы над «Балтикой»: «Где-то нам помог боженька»
8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
8 ноября
8
РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
10
Бубнов назвал самого переоцененного тренера в РПЛ
15:16
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Генич предложил российского тренера для «Локомотива»
Вчера, 19:47
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8 ноября
6
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от махачкалинского «Динамо»
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РПЛ. «Балтика» в Калининграде уступила махачкалинскому «Динамо» (0:1)
8 ноября
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