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Расписание матчей
Германия. Кубок
Балинген - Штутгарт
Балинген - Штутгарт: обзор матча 12 августа 2023
Балинген
12.08.2023, суббота, 14:00
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Штутгарт
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Матчи команд
Балинген
Германия. Кубок, 1/32 финала
Балинген
0 : 4
12.08.2023
Штутгарт
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
2 : 0
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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03.11.2026
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