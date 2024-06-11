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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Австралия - Палестина
Австралия - Палестина: обзор матча 11 июня 2024
Австралия
11.06.2024, вторник, 15:10
Отборочные матчи к ЧМ. Азия. Второй этап, группа I, 6 тур
5 : 0
Завершен
Палестина
5'
К. Йенги (П)
26'
A. Taggart
41'
К. Йенги
53'
М. Бойл
87'
Н. Иранкунда (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австралия - Палестина
ГОЛ с пенальти! 5:0!
Н. Иранкунда
87'
Замена
К. Девлин
️️️️
М. Леки
83'
Замена
Д. Бос
️️️️
К. Йенги
82'
Желтая карточка
Д. Ирвин
75'
Замена
Н. Иранкунда
️️️️
М. Бойл
70'
Желтая карточка
К. Меткалф
67'
66'
Замена
М. Зейдан
️️️️
J. Cantillana
Замена
А. Стамателопулос
️️️️
A. Taggart
65'
Замена
К. Меткалф
️️️️
К. Баккус
64'
ГОЛ! 4:0!
М. Бойл
Пас отдал
A. Taggart
53'
Желтая карточка
К. Баккус
48'
ГОЛ! 3:0!
К. Йенги
Пас отдал
М. Бойл
41'
ГОЛ! 2:0!
A. Taggart
Пас отдал
М. Бойл
26'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
К. Йенги
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
12
Джо Гаучи
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
2
Гетин Джонс
ЦЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
17
Кеану Баккус
ОП
22
Джексон Ирвин
(К)
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
7
Мэтью Леки
ПВ
9
Adam Taggart
ЦФ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Палестина
22
Рами Амада
(К)
ВР
12
Камило Сальданья
ЛЗ
20
Амид Мхагна
ЦЗ
3
Мохаммед Салех
ЦЗ
15
Мичел Терманини
ЦЗ
4
Ясер Хамед
ЦЗ
17
Муса Фарави
ПЗ
21
Ислам Батран
ЛВ
3
Мохаммед Рашид
ОП
8
Jonathan Cantillana
ЦП
Главный тренер
Макрам Даббуб
Австралия
12
Лоуренс Томас
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
8
Конор Меткалф
ОП
17
Кэмерон Девлин
ОП
11
Joshua Nisbet
ЦП
13
Даниэль Арзани
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
12
Пол Иццо
ЦФ
9
Апостолос Стамателопулос
ЦФ
Палестина
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Mahdi Assi
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
ПЗ
9
Тамер Сеям
ЛВ
5
Ameed Sawafta
ЦП
24
Мустафа Зейдан
АП
11
Одай Даббаг
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Гаучи
16
Бехич
3
Циркати
21
Берджесс
2
Джонс
17
Баккус
22
Ирвин
6
Бойл
7
Леки
9
Йенги
9
3-3-1-1
22
Амада
3
Салех
15
Терманини
4
Хамед
17
Фарави
3
Рашид
12
Сальданья
8
21
Батран
9
Йенги
5
Бос
5
Бос
9
Йенги
17
Баккус
8
Меткалф
8
Меткалф
17
Баккус
7
Леки
17
Девлин
17
Девлин
7
Леки
6
Бойл
10
Иранкунда
10
Иранкунда
6
Бойл
9
9
Стамателопулос
9
Стамателопулос
9
8
24
Зейдан
24
Зейдан
8
Остались в запасе
Австралия
Палестина
12
Лоуренс Томас
ВР
19
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
11
Joshua Nisbet
ЦП
13
Даниэль Арзани
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
12
Пол Иццо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Mahdi Assi
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
ПЗ
5
Ameed Sawafta
ЦП
9
Тамер Сеям
ЛВ
11
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Макрам Даббуб
Остались в запасе
12
Лоуренс Томас
ВР
19
Гарри Суттар
ЦЗ
3
Райан Стрейн
ПЗ
11
Joshua Nisbet
ЦП
13
Даниэль Арзани
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
12
Пол Иццо
ЦФ
Остались в запасе
16
Baraa Kharoub
ВР
1
Mahdi Assi
ВР
14
Самер Жонди
ЛЗ
2
Мохаммед Халил
ЦЗ
7
Мус'аб Аль-Батат
ПЗ
5
Ameed Sawafta
ЦП
9
Тамер Сеям
ЛВ
11
Одай Даббаг
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Макрам Даббуб
Статистика матча Австралия - Палестина
3
Всего ударов по воротам
10
11
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Угловые удары
4
2
Нарушения
11
9
Офсайды
1
1
Количество передач
584
454
Сейвы
2
2
Точность передач %
87
84
Удары мимо ворот
1
6
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
10
5
Удары из-за пределов штрафной
0
6
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Палестина
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Саудовская Аравия
- : -
23.12.2027
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Ливан
0 : 0
17.11.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Палестина
0 : 2
14.11.2026
Иран
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
0 : 5
02.10.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Коньяспор
2 : 2
30.09.2026
Палестина
Товарищеские матчи. Сборные
Таджикистан
2 : 4
28.09.2026
Палестина
Информация о матче
Стадион:
ХБФ Парк
Посещаемость:
18261 из 27473 зрителей (66%)
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