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Расписание матчей
Казахстан. Первая лига
Арыс - SD Family
Арыс - SD Family: обзор матча 06 сентября 2024
Арыс
06.09.2024, пятница, 14:00
Казахстан. Первая лига, 23 тур
3 : 2
Завершен
SD Family
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Арыс - SD Family
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Арыс
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Жайык
1 : 2
22.10.2026
Арыс
Казахстан. Первая лига, 25 тур
Арыс
1 : 0
15.10.2026
Академия Онтустик
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Елимай-М
2 : 3
08.10.2026
Арыс
Казахстан. Первая лига, 23 тур
Арыс
4 : 1
17.09.2026
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Каспий-М
1 : 2
11.09.2026
Арыс
SD Family
Казахстан. Первая лига, 26 тур
Кайрат-Жастар
5 : 1
24.10.2025
SD Family
Казахстан. Первая лига, 25 тур
SD Family
2 : 7
17.10.2025
Актобе-М
Казахстан. Первая лига, 24 тур
Батыр
3 : 2
02.10.2025
SD Family
Казахстан. Первая лига, 23 тур
SD Family
2 : 7
25.09.2025
Иртыш
Казахстан. Первая лига, 22 тур
Хан-Тенгри
1 : 1
18.09.2025
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