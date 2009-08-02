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Расписание матчей
Италия. Кубок
Ареццо - Кастелларано
Ареццо - Кастелларано: обзор матча 02 августа 2009
Ареццо
02.08.2009, воскресенье, 00:00
Италия. Кубок, 1 раунд
2 : 0
Завершен
Кастелларано
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Ареццо - Кастелларано
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ареццо
Италия. Серия В, 12 тур
Ареццо
- : -
22.11.2026
Падова
Италия. Серия В, 11 тур
Юве Стабиа
1 : 0
07.11.2026
Ареццо
Италия. Серия В, 10 тур
Ареццо
0 : 0
01.11.2026
Асколи
Италия. Серия В, 9 тур
Каррарезе
2 : 1
28.10.2026
Ареццо
Италия. Серия В, 8 тур
Ареццо
0 : 3
24.10.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Кастелларано
Италия. Кубок, 1 раунд
Ареццо
2 : 0
02.08.2009
Кастелларано
Италия. Кубок, 1 раунд
Равенна
5 : 1
09.08.2008
Кастелларано
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