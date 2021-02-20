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Расписание матчей
Франция. Кубок
Флери - Анси
Флери - Анси: обзор матча 20 февраля 2021
Флери
20.02.2021, суббота, 15:30
Франция. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Анси
Матч
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Личные встречи
Статистика матча Флери - Анси
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Матчи команд
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- : -
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