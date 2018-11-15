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Расписание матчей
Андорра - Грузия
Андорра - Грузия: обзор матча 15 ноября 2018
Андорра
15.11.2018, четверг, 22:45
, группа D1, 5 тур
1 : 1
Завершен
Грузия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Андорра - Грузия
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Андорра
1 : 3
16.11.2026
Азербайджан
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Литва
3 : 0
30.09.2026
Андорра
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Грузия
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Грузия
0 : 2
14.11.2026
Венгрия
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Венгрия
1 : 0
02.10.2026
Грузия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Информация о матче
Стадион:
Эстади Насьонал
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