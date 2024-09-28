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Расписание матчей
Парагвай. Примера
Такуари - Спортиво Амелиано
Такуари - Спортиво Амелиано: обзор матча 28 сентября 2024
Такуари
28.09.2024, суббота, 00:30
Парагвай. Примера, 13 тур
0 : 2
Завершен
Спортиво Амелиано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Статистика матча Такуари - Спортиво Амелиано
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Такуари
Парагвай. Примера, 22 тур
Такуари
1 : 1
29.11.2024
Спортиво Триниденс
Парагвай. Примера, 21 тур
Гуарани
2 : 1
25.11.2024
Такуари
Парагвай. Примера, 20 тур
Такуари
1 : 0
17.11.2024
Насьональ
Парагвай. Примера, 19 тур
Олимпия
3 : 1
10.11.2024
Такуари
Парагвай. Примера, 18 тур
Серро Портеньо
1 : 1
05.11.2024
Такуари
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
- : -
30.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
09.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
0 : 1
05.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 17 тур
Депортиво Реколета
3 : 0
31.10.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Амелиано
2 : 3
25.10.2026
Олимпия
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