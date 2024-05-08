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Расписание матчей
Копа Судамерикана
Спортиво Амелиано - Данубио
Спортиво Амелиано - Данубио: обзор матча 08 мая 2024
Спортиво Амелиано
08.05.2024, среда, 03:30
Копа Судамерикана, группа E, 4 тур
2 : 1
Завершен
Данубио
35'
I. Valdez
41'
J. Gonzalez
8'
E. Ancheta
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спортиво Амелиано - Данубио
90'
+3
Замена
G. Bueno
️️️️
L. Sosa
Желтая карточка
F. Vera
88'
Замена
A.
️️️️
A. Contrera
83'
Замена
E. Sarquis
️️️️
I. Valdez
83'
Замена
F. Vera
️️️️
A. Samudio
74'
46'
Замена
A. Montana
️️️️
R. Brazionis
46'
Замена
N. Rossi
️️️️
M. Peralta
ГОЛ! 2:1!
J. Gonzalez
41'
ГОЛ! 1:1!
I. Valdez
Пас отдал
A. Samudio
35'
8'
ГОЛ! 0:1!
E. Ancheta
4'
Желтая карточка
R. Brazionis
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спортиво Амелиано
26
J. Gonzalez
ЦЗ
3
F. Baez
ЦЗ
4
T. Gutierrez
ЦЗ
19
A. Paredes
ЦЗ
36
L. Martinez
ЦП
40
A. Contrera
(К)
ЦП
28
A. Samudio
ЦФ
18
I. Valdez
ЦФ
Главный тренер
Умберто Гарсия
Данубио
1
Мауро Гойкоэчеа
ВР
34
Kevin Lewis
ЦЗ
13
Emiliano Ancheta
ЦЗ
6
Lucas Ferreira
ЦЗ
21
Santiago Etchebarne
ЦЗ
10
Mateo Peralta
ЦП
6
Leandro Sosa
(К)
ЦП
19
Santiago Romero
ЦП
3
Ramiro Brazionis
ЦП
33
Gabriel Leyes
ЦФ
30
Sebastián Fernández
ЦФ
Главный тренер
Марио Саралеги
Спортиво Амелиано
16
M. Martinich
ЦЗ
21
F. Franco
ЦЗ
24
Хуан Патиньо
ЦЗ
6
S. Torales
ЦП
21
E. Sarquis
ЦП
7
F. Vera
ЦП
Данубио
32
Martinez
ВР
12
Jose Rio
ВР
16
Matías Fracchia
ЦЗ
19
Lucas Sanseviero
ЦП
22
Axel Montana
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
11
Gonzalo Bueno
ЦП
30
Nicolás Rossi
ЦП
4-2-2
26
4
19
3
36
40
18
28
4-4-2
1
Гойкоэчеа
13
6
21
34
6
19
3
10
30
33
18
21
21
18
28
7
7
28
3
22
22
3
6
11
11
6
10
30
30
10
Остались в запасе
Спортиво Амелиано
Данубио
16
M. Martinich
ЦЗ
21
F. Franco
ЦЗ
6
S. Torales
ЦП
24
Хуан Патиньо
ЦЗ
Главный тренер
Умберто Гарсия
32
Martinez
ВР
12
Jose Rio
ВР
16
Matías Fracchia
ЦЗ
19
Lucas Sanseviero
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
Главный тренер
Марио Саралеги
Остались в запасе
16
M. Martinich
ЦЗ
21
F. Franco
ЦЗ
6
S. Torales
ЦП
24
Хуан Патиньо
ЦЗ
Остались в запасе
32
Martinez
ВР
12
Jose Rio
ВР
16
Matías Fracchia
ЦЗ
19
Lucas Sanseviero
ЦП
80
Cristhian Tizon
ЦП
17
Facundo Silvestre
ЦП
Главный тренер
Умберто Гарсия
Главный тренер
Марио Саралеги
Статистика матча Спортиво Амелиано - Данубио
1
1
Всего ударов по воротам
11
14
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
7
5
Нарушения
4
11
Офсайды
2
1
Количество передач
380
367
Сейвы
4
2
Точность передач %
76
79
Удары мимо ворот
6
4
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
3
9
Матчи команд
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 21 тур
Спортиво Сан-Лоренцо
- : -
30.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 20 тур
Спортиво Амелиано
1 : 0
20.11.2026
Спортиво Лукеньо
Парагвай. Примера, 19 тур
Спортиво Триниденс
3 : 0
09.11.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 18 тур
Спортиво Амелиано
0 : 1
05.11.2026
Гуарани
Парагвай. Примера, 17 тур
Депортиво Реколета
3 : 0
31.10.2026
Спортиво Амелиано
Парагвай. Примера, 16 тур
Спортиво Амелиано
2 : 3
25.10.2026
Олимпия
Данубио
Уругвай. Примера, 15 тур
Альбион
1 : 1
24.11.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 14 тур
Данубио
1 : 2
15.11.2026
Ливерпуль
Уругвай. Примера, 13 тур
Данубио
1 : 2
01.11.2026
Насьональ
Уругвай. Примера, 12 тур
Депортиво Мальдонадо
2 : 1
25.10.2026
Данубио
Уругвай. Примера, 11 тур
Данубио
1 : 0
18.10.2026
Сентраль Эспаньол
Информация о матче
Главный судья:
Jose Cabero, Chile
Стадион:
Estadio Jose Tomas Silva, Asuncion
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