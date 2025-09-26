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Расписание матчей
Перу. Лига 1
Альянца Универсидад - Спорт Бойз
Альянца Универсидад - Спорт Бойз: обзор матча 26 сентября 2025
Альянца Универсидад
26.09.2025, пятница, 19:00
Перу. Лига 1, 11 тур
2 : 3
Завершен
Спорт Бойз
71'
R. Salazar (АГ)
90+8'
Y. Mena (П)
14'
L. Urruti
16'
C. Lopez
90+15'
J. Alarcón (П)
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Альянца Универсидад - Спорт Бойз
Завершен
90'
+16
Желтая карточка
Jostin Alarcón
90'
+15
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Jostin Alarcón
Желтая карточка
Edson Aubert
90'
+10
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Yorleys Mena
90'
+8
90'
+1
Замена
Sebastian Alvarado
️️️️➡️️
C. Lopez
78'
Желтая карточка
Luis Urruti
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Renzo Salazar
71'
70'
Замена
Renzo Salazar
️️️️➡️️
Emilio Saba
68'
Желтая карточка
Matias Almiron
66'
Замена
Jostin Alarcón
️️️️➡️️
Фидель Мартинес
Замена
Nilton Ramirez
️️️️➡️️
Joffré Escobar
65'
Замена
Edson Aubert
️️️️➡️️
Omar Vasquez
46'
Желтая карточка
Otávio Gut
42'
38'
Желтая карточка
Emilio Saba
16'
ГОЛ! 0:2!
C. Lopez
Пас отдал
Кристиан Карбахаль
15'
Желтая карточка
Фидель Мартинес
14'
ГОЛ! 0:1!
Luis Urruti
Пас отдал
Фидель Мартинес
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Альянца Универсидад
1
Pedro Ynamine
ВР
3
Benjamín Ampuero
ЦЗ
33
Otávio Gut
ЦЗ
6
Paolo Fuentes
ЦЗ
7
Rick Campodonico
ЦП
10
Marcos Lliuya
ЦП
20
Jeremy Canela
ЦП
11
Omar Vasquez
ЦП
17
Yorleys Mena
(К)
ЦФ
9
Joffré Escobar
ЦФ
5
Carlos Ascues
ЦФ
Главный тренер
Пауль Комингес
Спорт Бойз
1
Steven Rivadeneyra
(К)
ВР
26
Hansell Riojas
ЦЗ
17
Emilio Saba
ЦЗ
22
Matias Almiron
ЦЗ
31
Кристиан Карбахаль
ЦЗ
77
Фидель Мартинес
ЦЗ
7
C. Lopez
ЦП
24
Oslimg Mora
ЦП
8
C. H. Da
ЦП
5
Rodrigo Colombo
ЦФ
11
Luis Urruti
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Альянца Универсидад
31
Ítalo Espinoza
ВР
14
Brayan Guevara
ЦЗ
6
Jhon Ibargüen
ЦЗ
26
Gerson Iraola
ЦЗ
19
Jesus Mendieta
ЦЗ
38
Jorginho Sernaqué
ЦП
15
Nilton Ramirez
ЦП
88
Edson Aubert
ЦП
24
Diego Saffadi
ЦФ
Спорт Бойз
88
Emile Franco
ВР
10
Jostin Alarcón
ЦП
35
Sebastian Alvarado
ЦП
23
Juan González Peña
ЦП
25
Renzo Salazar
ЦФ
13
Fabrizio Roca
ЦФ
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
3-4-3
1
3
33
6
7
20
11
10
5
9
17
3-2-3-2
1
22
31
Карбахаль
77
Мартинес
26
17
7
24
8
11
5
19
19
9
15
15
9
11
88
88
11
77
Мартинес
10
10
77
Мартинес
7
35
35
7
17
25
25
17
Остались в запасе
Альянца Универсидад
Спорт Бойз
31
Ítalo Espinoza
ВР
14
Brayan Guevara
ЦЗ
6
Jhon Ibargüen
ЦЗ
26
Gerson Iraola
ЦЗ
38
Jorginho Sernaqué
ЦП
24
Diego Saffadi
ЦФ
Главный тренер
Пауль Комингес
88
Emile Franco
ВР
23
Juan González Peña
ЦП
13
Fabrizio Roca
ЦФ
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Остались в запасе
31
Ítalo Espinoza
ВР
14
Brayan Guevara
ЦЗ
6
Jhon Ibargüen
ЦЗ
26
Gerson Iraola
ЦЗ
38
Jorginho Sernaqué
ЦП
24
Diego Saffadi
ЦФ
Остались в запасе
88
Emile Franco
ВР
23
Juan González Peña
ЦП
13
Fabrizio Roca
ЦФ
18
Gilmar Rodríguez
ЦФ
Главный тренер
Пауль Комингес
Главный тренер
Фернандо Гамбоа
Статистика матча Альянца Универсидад - Спорт Бойз
2
5
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
4
4
Владение мячом %
78
22
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Угловые удары
9
1
Нарушения
9
12
Офсайды
2
0
Количество передач
542
160
Сейвы
1
3
Точность передач %
88
60
Удары мимо ворот
9
6
Блокированные удары
10
1
Удары из пределов штрафной
14
5
Удары из-за пределов штрафной
9
6
Информация о матче
Главный судья:
Edwin Ordonez, Peru
Стадион:
Estadio Heraclio Tapia, Huanuco
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Альянца Универсидад
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Бойз
0 : 0
12.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
02.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 19 тур
Альянца Универсидад
3 : 0
23.11.2025
Хуан Пабло II
Перу. Лига 1, 18 тур
Альянса Атлетико
2 : 1
09.11.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 17 тур
Альянца Универсидад
2 : 2
02.11.2025
Куско
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
3 : 2
26.10.2025
Альянца Универсидад
Перу. Лига 1, 15 тур
Альянца Универсидад
0 : 0
20.10.2025
АДТ
Перу. Лига 1, 17 тур
Спорт Бойз
1 : 0
31.05.2026
Комерсиантес Унидос
Перу. Лига 1, 16 тур
УТ де Кахамарка
0 : 0
23.05.2026
Спорт Бойз
Перу. Лига 1, 15 тур
Спорт Бойз
1 : 0
17.05.2026
Куско
Перу. Лига 1, 14 тур
Спорт Бойз
0 : 0
12.05.2026
Университарио
Перу. Лига 1, 13 тур
Кахамарка
3 : 2
02.05.2026
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