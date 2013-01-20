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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Клубы
Алемания - Бавария
Алемания - Бавария: обзор матча 20 января 2013
Алемания
20.01.2013, воскресенье, 16:30
Товарищеские матчи
2 : 5
Завершен
Бавария
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Алемания - Бавария
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Алемания
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Алемания
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01.11.2026
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2 : 0
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Веен
3 : 0
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Бавария
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20.11.2026
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Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
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07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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03.11.2026
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Германия. Бундеслига, 8 тур
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2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
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