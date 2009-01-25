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Расписание матчей
Франция. Кубок
Аяччо (люб.) - ПСЖ
Аяччо (люб.) - ПСЖ: обзор матча 25 января 2009
Аяччо (люб.)
25.01.2009, воскресенье, 19:30
Франция. Кубок, 1/16 финала
0 : 3
Завершен
ПСЖ
Матч
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Статистика матча Аяччо (люб.) - ПСЖ
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аяччо (люб.)
Франция. Кубок, 1/16 финала
Аяччо (люб.)
0 : 3
25.01.2009
ПСЖ
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
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