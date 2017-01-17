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Уимблдон - Саттон Юнайтед

17.01.2017, Вторник, 22:45 мск Англия. Кубок, 1/32 финала , повторный матч Уимблдон - Саттон Юнайтед
Англия. Кубок (2016/2017)
1/32 финала
7 января, суббота 18:00 Саттон Юнайтед 0:0 Уимблдон
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