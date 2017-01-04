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Алькоркон - Кордоба

04.01.2017, Среда, 21:00 мск Алькоркон, стадион Санто Доминго Испания. Кубок, 1/8 финала , первый матч Алькоркон - Кордоба
Испания. Сегунда (2016/2017)
6 тур
20 сентября, вторник 21:00 Алькоркон 0:1 Кордоба
Испания. Сегунда (2015/2016)
24 тур
7 февраля, воскресенье 14:00 Алькоркон 3:3 Кордоба
3 тур
6 сентября, воскресенье 18:00 Кордоба 1:3 Алькоркон
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